2019-08-07T15:01:05+03:00
Общество

Природоохранная прокуратура выяснит причины появления в тульском поселке Комарки нефтепродуктов

Ари наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования
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Тульская природоохранная прокуратура выяснит причины появления в поселке Комарки вещества с запахом нефтепродуктов. По предварительным данным, вещество похожее на мазут разлилось на ул. Комарской на площади 15 кв. м.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщает прокуратура области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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