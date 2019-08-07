Тульский «Арсенал» может оформить еще несколько трансферов

СЕГОДНЯ 11:54 2019-08-07T11:54:58+03:00

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По словам президента ФК «Арсенал» Гурама Аджоева, селекционная работа в клубе продолжается. "Арсеналу" стоит ждать еще новичков.

Также Гурам Аджоев отметил уже имеющиеся на сегодняшний момент приобретения клуба. В число первых входит игрок Александр Тудорие, за которого «Арсенал» заплатил 250 тысяч евро. Форвард забил два гола в ворота «Крыльев советов». Еще два гола принадлежат Евгению Луценко — бывшему нападающему «Динамо». Также в тульский футбольный клуб перешли два игрока из Замбии — Ламека Банда и Кинга Кангва. (Кангва ближайшие два месяца пропустит из-за травмы). Кроме того, «Арсенал» ждет ответа от ФК «Зенит» насчет трансфера нападающего Луки Джорджевича.

ИСТОЧНИК KP.RU