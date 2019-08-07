В Тульской области произошло серьезное ДТП
На месте работали две машины скорой помощи
Фото: "Подслушано в Туле"
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Вчера, 6 августа, в Тульской области произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей Hyundai и Daewoo Nexia. Авария случилась приблизительно в 9 вечера на Новомосковском шоссе. При столкновении водитель автомобиля Daewoo врезался в правую часть Hyunday и тем самым вынес машину на обочину.
По словам очевидцев, на месте происшествия работали две бригады скорой медицинской помощи. По предварительным данным, в ДТП пострадали оба водителя, у одного из них серьезные травмы.
Более подробная информация уточняется.
ИСТОЧНИК KP.RU