2019-08-07T10:22:32+03:00
Общество

Между Тулой и Москвой может начать курсировать вертолетное такси

В октябре-декабре 2019 года состоится первый запуск авиатакси
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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В октябре-декабре 2019 года состоится запуск вертолетного сообщения между Москвой и другими близлежащими городами, включая Тулу. При этом, как сообщил глава дирекции по связям с общественностью ЗАО «Русский Вертолетные Системы», вылеты будут регулярными, со своим графиком, а стоимость перевозки пассажиров будет конкурентноспособной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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