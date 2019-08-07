Между Тулой и Москвой может начать курсировать вертолетное такси
В октябре-декабре 2019 года состоится первый запуск авиатакси
Фото: Алексей ФОКИН
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В октябре-декабре 2019 года состоится запуск вертолетного сообщения между Москвой и другими близлежащими городами, включая Тулу. При этом, как сообщил глава дирекции по связям с общественностью ЗАО «Русский Вертолетные Системы», вылеты будут регулярными, со своим графиком, а стоимость перевозки пассажиров будет конкурентноспособной.
ИСТОЧНИК KP.RU