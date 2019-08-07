В Тульской области водитель иномарки пошел на обгон и спровоцировал ДТП: трое в больнице

СЕГОДНЯ 10:09 2019-08-07T10:09:09+03:00

Предварительно, он выехал на полосу встречного движения

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6 августа в 17.15 на 11 км дороги «Одоев - Плавск» Одоевского района произошло ДТП. 64-летний мужчина на автомобиле «Renault Daster» обгонял «ЗИЛ 45085». Он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «ВАЗ 21113», за рулем которого находился 31-летний мужчина.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля «ВАЗ», 33-летний мужчина; пассажир автомобиля «Renault», 62-летняя женщина. Всех пострадавших с различными травмами госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU