2019-08-07T10:08:04+03:00
Происшествия

В Тульской области легковушка столкнулась с поездом на ж/д переезде

Среди пострадавших только водитель «ВАЗа»
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Вчера, 6 августа, на железнодорожном переезде «Волово — Турдей» в Воловском районе Тульской области произошло ДТП: легковой автомобиль «ВАЗ-2106» столкнулся с грузовым поездом. По предварительным данным, водитель «ВАЗа», мужчина 1988 года рождения, проигнорировав запрещающие сигналы светофора, выехал на железнодорожный переезд. Намереваясь «проскочить», автомобиль столкнулся с железнодорожным составом. К месту происшествия незамедлительно прибыли сотрудники ГИБДД и МЧС и скорая медицинская помощь. Среди пострадавших — только водитель «ВАЗа».

Подробности случившегося устанавливаются полицейскими и следственно-оперативной группы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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