В Тульской области легковушка столкнулась с поездом на ж/д переезде

СЕГОДНЯ 10:08 2019-08-07T10:08:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Вчера, 6 августа, на железнодорожном переезде «Волово — Турдей» в Воловском районе Тульской области произошло ДТП: легковой автомобиль «ВАЗ-2106» столкнулся с грузовым поездом. По предварительным данным, водитель «ВАЗа», мужчина 1988 года рождения, проигнорировав запрещающие сигналы светофора, выехал на железнодорожный переезд. Намереваясь «проскочить», автомобиль столкнулся с железнодорожным составом. К месту происшествия незамедлительно прибыли сотрудники ГИБДД и МЧС и скорая медицинская помощь. Среди пострадавших — только водитель «ВАЗа».

Подробности случившегося устанавливаются полицейскими и следственно-оперативной группы.

ИСТОЧНИК KP.RU