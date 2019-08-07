Тульский «Арсенал» может покинуть один игрок

СЕГОДНЯ 09:47 2019-08-07T09:47:52+03:00

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Как сообщает Чемпионат.com, игрок команды «Арсенала» Максим Володько, возможно, перейдет в голландский «Витесс». По словам его агента Валериюса Мижигурскиса, Максиму нравится в Туле, и он будет делать все, чтобы «Арсенал» сыграл в чемпионате как можно лучше. Но нет никаких гарантий, что ничего не поменяется.

Ранее Максим Володько играл за БАТЭ. На данный момент белорусский футболист провел в составе тульской команды два матча в Российской Премьер-Лиге.

ИСТОЧНИК KP.RU