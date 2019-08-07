В Тульской области начинают работу современные свиноводческие комплексы

СЕГОДНЯ 09:37 2019-08-07T09:40:54+03:00

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Увеличить производство свинины в Тульской области почти на 60 тысяч тонн в год. Такую амбициозную задачу поставила перед собой ГК «АГРОЭКО» в рамках специально созданного для этих целей актива — Тульской мясной компании.

Производитель из Воронежской области намерен прочно обосноваться в Тульском регионе. В реализацию инвестиционного проекта компания намерена вложить до 12 млрд рублей. И выйти на полную мощность уже в 2020 году.

Как итог, шесть товарных свинокомплексов на 2 500 свиноматок каждая, станция искусственного осеменения, карантин, комбикормовый завод с элеватором на 90 тыс. тонн единовременного хранения зерна вскоре начнут свою работу.

Проект реализуется сразу в трех районах Тульской области: Воловском, Куркинском и Ефремовском. Компания также построит пятиэтажный жилой дом на 80 квартир для сотрудников предприятия. Площадь всех объектов составляет 200 тыс. квадратных метров.

В настоящий момент ООО «Тульская мясная компания» (ТМК) завершает подготовку к запуску свиноводческой фермы «Марьинская» в Куркинском районе. В ее строительство вложили более 1,5 млрд рублей. Так, 1 августа комплекс посетил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

– Это старт большого инвестиционного проекта Тульской мясной компании, куда входят сразу шесть ферм в разных районах области. На них будут работать наши жители – всего около 580 человек, – сказал глава региона. – Хочу подчеркнуть, что эти новые рабочие места обеспечивают не сезонную, а круглогодичную занятость. Компания уделяет внимание развитию социальной инфраструктуры – обеспечивает своих работников жильем.

– Ферма «Марьинская» – это 10 производственных цехов: племенного выращивания, осеменения, ожидания, опороса, доращивания и пять цехов откорма. Объем производства свинины составит 9,7 тыс. тонн в год, – рассказал председатель Совета директоров ГК «АГРОЭКО» Владимир Маслов. Единовременно на одной такой ферме, как «Марьинская», будет содержаться 45 тыс. голов. При выходе на полную проектную мощность в 2020 году общее поголовье составит 486 тыс. голов

. – АГРОЭКО входит в число крупнейших производителей мяса свинины в России. Не остается сомнений, что проект обещает быть значительным. Агроэко заинтересовалась Тульской областью, поскольку регион имеет отличный потенциал для развития сельского хозяйства и открыт для финансовых вложений. Сегодня мы присутствуем на запуске первой площадки, - отметил министр сельского хозяйства Тульской области Дмитрий Миляев.

– Реализация таких проектов должна внести качественные изменение в отрасль животноводства Тульской области, позволит создать новые рабочие места, а также пополнить бюджет региона засчет налоговых отчислений. Тульская область заинтересована в реализации подобных проектов и продолжит создавать для этого все необходимые условия.

– На ферме «Марьинская» будет работать 62 человека, как в принципе, и на всех остальных 5-ти комплексах. На каждом количество сотрудников одинаковое – всего порядка 400 человек. Средняя заработная плата в компании составит 42 тыс. рублей. И набор сотрудников мы продолжаем, стажировку работники проходят на наших комплексах в Воронеже, – сообщил исполнительный директор «Тульской мясной компании» Алексей Макаров.

Большинство сотрудников уже прошли обязательное обучение по специально разработанным в АГРОЭКО учебным программам, а также практику у опытных наставников на ведущих производственных площадках Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU