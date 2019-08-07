2019-08-07T09:34:13+03:00
Спорт

Матч «Арсенал» - «Тамбов» признан самым малопосещаемым

Команды играли на нейтральном поле в Саранске
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: ФК "Арсенал"Фото: ФК "Арсенал"
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4 августа в Саранске прошел футбольный матч «Арсенал» - «Тамбов». Напомним, что игра закончилась счетом 1:0. Официальные источники сообщают, что за матчем наблюдало 4 332 зрителя. Такая цифра позволила утверждать,что этот матч оказался самым малопосещаем в сезоне Премьер-Лиги. Такой маленький интерес публики предположительно связан с тем, что команда «Тамбов» сражалась с соперниками не на домашнем поле, а на нейтральной площадке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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