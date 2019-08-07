7 августа на улице Жаворонкова ограничили движение и парковку
Мера будет действовать до 18.00
Фото: Алексей ФОКИН
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7 августа на улице Жаворонкова на участке от ул. М. Тореза до пр-та Ленина, и на площади в районе здания УМВД России по Тульской области ограничили движение и парковку. Мера будет действовать до 18.00.
Ограничение введено в связи с проведением совместных учений УМВД России по Тульской области и МЧС России по Тульской области. Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города.
ИСТОЧНИК KP.RU