В Туле пенсионер незаконно прописал трех мигрантов
В полиции выясняют детали происшествий
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В Туле 65-летний мужчина незаконно зарегистрировал в своей квартире на улице Оружейной трех мигрантов. А 30-летний житель деревни Судаково поставил на учет 5 человек из двух разных стран.
Сразу два случая фиктивной постановки на учет иностранцев зафиксировали полицейские в столице региона. При этом никому из иностранцев мужчины не предоставили фактических мест для проживания.
В полиции выясняют детали происшествий.
ИСТОЧНИК KP.RU