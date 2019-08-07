В Туле пенсионер незаконно прописал трех мигрантов

СЕГОДНЯ 09:27 2019-08-07T09:27:34+03:00

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В Туле 65-летний мужчина незаконно зарегистрировал в своей квартире на улице Оружейной трех мигрантов. А 30-летний житель деревни Судаково поставил на учет 5 человек из двух разных стран.

Сразу два случая фиктивной постановки на учет иностранцев зафиксировали полицейские в столице региона. При этом никому из иностранцев мужчины не предоставили фактических мест для проживания.

В полиции выясняют детали происшествий.

ИСТОЧНИК KP.RU