2019-08-07T09:27:34+03:00
Происшествия

В Туле пенсионер незаконно прописал трех мигрантов

В полиции выясняют детали происшествий
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Туле 65-летний мужчина незаконно зарегистрировал в своей квартире на улице Оружейной трех мигрантов. А 30-летний житель деревни Судаково поставил на учет 5 человек из двух разных стран.

Сразу два случая фиктивной постановки на учет иностранцев зафиксировали полицейские в столице региона. При этом никому из иностранцев мужчины не предоставили фактических мест для проживания.

В полиции выясняют детали происшествий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24