2019-08-07T09:47:30+03:00
Общество

В Тульскую область привезут ковчег с мощами блаженной Матроны Московской

Мощи пробудут в храмах Плавска и Ясногорска почти месяц
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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С 14 по 28 августа в Плавске в Свято-Сергиевском храме и с 29 августа по 11 сентября в Ясногорске в храме в честь Собора новомученников и исповедников Церкви Русской будет пребывать ковчег с частью мощей блаженной Матроны Московской.

В эти дни туляки смогут помолиться у святых мощей с 8:00 до 17:00. Также в это бремя ежедневно будет совершаться богослужение и молебное пение с чтением акафиста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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