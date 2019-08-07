Директор «Тульского шампиньона» недоплатил в бюджет более 162 млн рублей

СЕГОДНЯ 09:17 2019-08-07T10:10:41+03:00

Ему назначено 3 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима

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53-летний директор ООО «Тульский шампиньон» признан виновным в уклонении от уплаты налогов.

Следствием и судом установлено, что осужденный включал в налоговые декларации за 2015-2016 годы недостоверные сведения о сумме налоговых вычетов по НДС.

Он включал их в состав стоимости оказанных услуг и поставленных рядом организаций товаров на основании недостоверных счетов-фактур.

Таким образом, в бюджет не поступило более 162 млн рублей. Директор организации также пытался скрыть принадлежащее ему имущество, оформленное на аффилированных лиц.

У него нашли нескольких объектов капитального строительства, построенных им в период уклонения от уплаты налогов.

Суд наложил арест на имущество обвиняемого на сумму более 130 млн рублей. Ему назначено 3 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима, сообщает СУ СК РФ по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU