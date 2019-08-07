Директор «Тульского шампиньона» недоплатил в бюджет более 162 млн рублей
53-летний директор ООО «Тульский шампиньон» признан виновным в уклонении от уплаты налогов.
Следствием и судом установлено, что осужденный включал в налоговые декларации за 2015-2016 годы недостоверные сведения о сумме налоговых вычетов по НДС.
Он включал их в состав стоимости оказанных услуг и поставленных рядом организаций товаров на основании недостоверных счетов-фактур.
Таким образом, в бюджет не поступило более 162 млн рублей. Директор организации также пытался скрыть принадлежащее ему имущество, оформленное на аффилированных лиц.
У него нашли нескольких объектов капитального строительства, построенных им в период уклонения от уплаты налогов.
Суд наложил арест на имущество обвиняемого на сумму более 130 млн рублей. Ему назначено 3 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима, сообщает СУ СК РФ по Тульской области.
ИСТОЧНИК KP.RU