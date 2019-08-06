2019-08-06T18:01:17+03:00
Происшествия

В Тульской области адвокат осужден за взятку должностному лицу

Дело находится на рассмотрении Врио мирового судьи
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Защищая своего подопечного, совершившего тяжкое преступление, адвокат решил отблагодарить следователя одного из территориальных отделов. Он передал ему деньги в размере 20 тысяч рублей за ходатайство перед судом об избрании обвиняемому меры пресечения в виде домашнего ареста.

В данный момент дело адвоката направлено на рассмотрение Врио мирового судьи Советского района.

Подзащитного в качестве суд приговорил к домашнему аресту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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