В Тульской области адвокат осужден за взятку должностному лицу

СЕГОДНЯ 18:01 2019-08-06T18:01:17+03:00

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Защищая своего подопечного, совершившего тяжкое преступление, адвокат решил отблагодарить следователя одного из территориальных отделов. Он передал ему деньги в размере 20 тысяч рублей за ходатайство перед судом об избрании обвиняемому меры пресечения в виде домашнего ареста.

В данный момент дело адвоката направлено на рассмотрение Врио мирового судьи Советского района.

Подзащитного в качестве суд приговорил к домашнему аресту.

ИСТОЧНИК KP.RU