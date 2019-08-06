В Тульской области адвокат осужден за взятку должностному лицу
Дело находится на рассмотрении Врио мирового судьи
Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:
Защищая своего подопечного, совершившего тяжкое преступление, адвокат решил отблагодарить следователя одного из территориальных отделов. Он передал ему деньги в размере 20 тысяч рублей за ходатайство перед судом об избрании обвиняемому меры пресечения в виде домашнего ареста.
В данный момент дело адвоката направлено на рассмотрение Врио мирового судьи Советского района.
Подзащитного в качестве суд приговорил к домашнему аресту.
ИСТОЧНИК KP.RU