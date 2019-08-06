В Тульской области женщина попыталась избить полицейского игрушкой для взрослых
По данным "КП", происшествие произошло еще в апреле
Изменить размер текста:
В г. Щекино женщина попыталась избить полицейского игрушкой для взрослых. Местная жительница решила так вступиться за своего супруга.
В момент задержания мужчина выпивал во дворе дома со своей женой и ее подругой. Сотрудники полиции попытались проводить местного жителя в патрульный автомобиль, но встретили активное сопротивление со стороны его супруги. Об этом сообщает группа "ЧП Тула".
По данным "КП", происшествие произошло еще в апреле.
ИСТОЧНИК KP.RU