В Тульской области женщина попыталась избить полицейского игрушкой для взрослых

СЕГОДНЯ 17:50 2019-08-06T18:00:10+03:00

По данным "КП", происшествие произошло еще в апреле

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В г. Щекино женщина попыталась избить полицейского игрушкой для взрослых. Местная жительница решила так вступиться за своего супруга.

В момент задержания мужчина выпивал во дворе дома со своей женой и ее подругой. Сотрудники полиции попытались проводить местного жителя в патрульный автомобиль, но встретили активное сопротивление со стороны его супруги. Об этом сообщает группа "ЧП Тула".

По данным "КП", происшествие произошло еще в апреле.

ИСТОЧНИК KP.RU