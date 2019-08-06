В Тульской области забраковано 188 партий рыбной продукции

СЕГОДНЯ 16:52 2019-08-06T16:52:58+03:00

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За первое полугодие 2019 года составлено 75 протоколов в адрес юридических, должностных лиц и индивидуальных предпринимателей об административном правонарушении, касающихся рыбы и морепродуктов. В числе нарушений: продукция без сопроводительных документов, маркировочных ярлыков, нарушение условий хранения рыбной продукции.

Также Центром гигиены и эпидемиологии было исследовано 110 образцов продукции из водных биоресурсов. В ходе лабораторных испытаний стало ясно, что 1 образец - замороженное феле тилапии (пр-во Китай) — не отвечал требованиям по содержанию глазури в 9,5 раза. Таким образом, было забраковано 188 партий рыбной продукции объемом 790 кг.

В результате проведенных проверок реализация рыбной продукции приостановлена, а владелец привлечен к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU