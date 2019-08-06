В Тульской области мужчине пришлось выплатить 60 тысяч рублей, чтобы поехать за границу

СЕГОДНЯ 15:55 2019-08-06T17:58:03+03:00

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В г. Узловая Тульской области мужчина, долгое время не платив налоги, не предпринимал никаких мер по погашению задолженности. В связи с этим, в соответствии с законом «Об исполнительном производстве» должнику был наложен запрет на регистрационные действия своего автомобиля и вынесено постановление об ограничении выезда за пределы России. Зная все меры пресечения, мужчина все равно купил билеты для вылета, однако улететь ему удалось только после погашения всех задолженностей на сумму 60 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU