В Тульской области неадекватная покупательница в супермаркете угрожала пистолетом женщине с ребенком
Чтобы ее усмирить потребовалась помощь силовиков
Фото: Алексей ФОКИН
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В одном из суворовских супермаркетов женщина угрожала пистолетом покупательнице, находившейся с ребенком.
На место происшествия был вызван экипаж группы задержания Росгвардии. Прибыв на место, они задержали подозреваемую с пневматическим пистолетом в руках. Ей оказалась 42-летняя женщина, находящаяся на учете в психиатрической клинике.
Женщина во всем призналась и дала показания. В настоящее время по данному факту проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU