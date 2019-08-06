2019-08-06T17:18:47+03:00
Общество

В Тульской области неадекватная покупательница в супермаркете угрожала пистолетом женщине с ребенком

Чтобы ее усмирить потребовалась помощь силовиков
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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В одном из суворовских супермаркетов женщина угрожала пистолетом покупательнице, находившейся с ребенком.

На место происшествия был вызван экипаж группы задержания Росгвардии. Прибыв на место, они задержали подозреваемую с пневматическим пистолетом в руках. Ей оказалась 42-летняя женщина, находящаяся на учете в психиатрической клинике.

Женщина во всем призналась и дала показания. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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