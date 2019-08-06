Гурам Аджоев: За полтора месяца команду не построишь

СЕГОДНЯ 14:41 2019-08-06T18:03:28+03:00

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– Мы разговаривали перед матчем с "Тамбовом". Я выразил поддержку главному тренеру и его ассистентам, сказал, что полностью им доверяю. Рад, что после трех поражений подряд парни проявили характер и одержали важную победу. Все понимают – новичкам нужно время, чтобы сыграться, притереться друг к другу. За полтора месяца команду не построишь. Вспомните, как мы стартовали год назад. Тогда за первые четыре тура набрали 4 очка. Сейчас – 7, - заявил Гурам Аджоев.

Президент тульского футбольного клуба «Арсенал» Гурам Аджоев также высказался насчет вылета команды из еврокубка. Напомним, что выбывание «Арсенала» из Лиги Европы случилось после двух поражений азербайджанским «Нефтчи» (0-1; 0-3).

Аджоев уверен в том, что тулякам однозначно стоило выходить в еврокубки, пробовать себя на европейских соревнованиях. Несмотря на все старания пробиться во второй этап, этого не случилось.

Остается учиться на своих ошибках, делать выводы и непременно двигаться дальше.

«Мы засветились в Европе, теперь там знают, что Тула — это не только пряники, но и ФК «Арсенал», — говорит Аджоев.

ИСТОЧНИК KP.RU