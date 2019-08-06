Какие дома временно остались без газа в Туле

СЕГОДНЯ 14:30 2019-08-06T14:30:01+03:00

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С 10.00 7 августа до 10.00 8 августа в Туле по ряду адресов приостановлена подача газа. Это связано с ремонтом на газопроводе – отводе к ГРС «Новотульская».

Жителей просят не пользоваться газовыми приборами на период остановки ГРС.

Отключение коснулась следующих адресов: п. Осиновая гора; д. Малевка; д. Никитино; п. Петелино; д. Большая Еловая; п. Ильинка; д. Вечерняя заря; д. Нижние Присады.

Также подача газа временно приостановлена на следующие промышленные и коммунально-бытовые объекты:

-АО «Тулатеплосеть», (котельная ТОКПБ им. Н.П. Каменева); АО «Тулатеплосеть» (котельная туб. диспансер); гр. Болдырев А.Д; ГУЗ «Ленинская РБ» (ФАП п. Петелино); приход храма святых бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана пос. Петелино; ООО «АгроЛидер»; ООО «СП-Агро»; ИП Ромашкин С.Н.; гр. Чулкова В.А. (кафе); гр. Тукалов А.А.; ИП Лукьянов Д.В.; ГУ «УПС Тульской области» (пожарная часть); гр. Корнеев А.В.

ИСТОЧНИК KP.RU