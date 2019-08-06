В Кимовске поликлинику для взрослых отремонтируют до декабря

СЕГОДНЯ 14:20 2019-08-06T14:20:52+03:00

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В Кимовской ЦРБ отремонтируют поликлинику для взрослых до декабря. Об этом говорили на еженедельном оперативном совещании в правительстве региона.

В ходе ремонта заменят инженерные сети, поменяют окна и двери, проведут общестроительные отделочные работы, частично отремонтируют кровлю.

Ремонта требует и кровля стационарного отделения районной больницы. В 2019 году дано поручение составить проектно-сметную документацию для проведения работ.

В планах стоит и капремонт и обновление материально-технического оснащения ФАПа в с. Молоденки.

ИСТОЧНИК KP.RU