В Кимовске поликлинику для взрослых отремонтируют до декабря
В правительстве региона состоялось оперативное совещание
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В Кимовской ЦРБ отремонтируют поликлинику для взрослых до декабря. Об этом говорили на еженедельном оперативном совещании в правительстве региона.
В ходе ремонта заменят инженерные сети, поменяют окна и двери, проведут общестроительные отделочные работы, частично отремонтируют кровлю.
Ремонта требует и кровля стационарного отделения районной больницы. В 2019 году дано поручение составить проектно-сметную документацию для проведения работ.
В планах стоит и капремонт и обновление материально-технического оснащения ФАПа в с. Молоденки.
ИСТОЧНИК KP.RU