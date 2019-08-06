В Тульской области организация отказывалась платить работникам зарплату
Дело поступило в отдел судебных приставов. Должник выплатил необходимую сумму
Фото: Архив "КП"
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В Тульской области организация задолжала работникам свыше 142 тысяч рублей. Дело поступило в отдел судебных приставов Богородицкого и Воловского районов. Руководство организации было поставлено в известность о необходимости погасить задолженность, иначе в их отношении будет возбуждено исполнительное дело. Также должники были уведомлены и о мерах принудительного исполнения, куда входит взыскание денежных средств с банковского счета предприятия.
Эти меры заставили должников в кратчайшие сроки выплатить сотрудникам необходимую сумму. На сегодняшний момент требования семи взыскателей полностью удовлетворены.
ИСТОЧНИК KP.RU