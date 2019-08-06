2019-08-06T12:55:33+03:00
Общество

В Тульской области организация отказывалась платить работникам зарплату

Дело поступило в отдел судебных приставов. Должник выплатил необходимую сумму
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
Поделиться:
Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Тульской области организация задолжала работникам свыше 142 тысяч рублей. Дело поступило в отдел судебных приставов Богородицкого и Воловского районов. Руководство организации было поставлено в известность о необходимости погасить задолженность, иначе в их отношении будет возбуждено исполнительное дело. Также должники были уведомлены и о мерах принудительного исполнения, куда входит взыскание денежных средств с банковского счета предприятия.

Эти меры заставили должников в кратчайшие сроки выплатить сотрудникам необходимую сумму. На сегодняшний момент требования семи взыскателей полностью удовлетворены.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24