В Туле работники мотор-вагонного депо похитили более 120 л дизельного топлива
Их обвиняют по статье "Кража"
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В Туле дежурный по мотор-вагонному депо Центральной дирекции мотор-вагонного подвижного состава и помощник машиниста похитили более 120 литров дизельного топлива.
Ночью они проникли на территорию депо Новомосковск-1 и из топливных баков рельсового автобуса слили в привезенные с собой канистры горючее. После чего скрылись с места преступления.
Сотрудники транспортной полиции установили и задержали подозреваемых. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU