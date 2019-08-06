В Туле работники мотор-вагонного депо похитили более 120 л дизельного топлива

СЕГОДНЯ 12:36 2019-08-06T12:36:12+03:00

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В Туле дежурный по мотор-вагонному депо Центральной дирекции мотор-вагонного подвижного состава и помощник машиниста похитили более 120 литров дизельного топлива.

Ночью они проникли на территорию депо Новомосковск-1 и из топливных баков рельсового автобуса слили в привезенные с собой канистры горючее. После чего скрылись с места преступления.

Сотрудники транспортной полиции установили и задержали подозреваемых. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU