2019-08-06T12:36:12+03:00
Происшествия

В Туле работники мотор-вагонного депо похитили более 120 л дизельного топлива

Их обвиняют по статье "Кража"
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Туле дежурный по мотор-вагонному депо Центральной дирекции мотор-вагонного подвижного состава и помощник машиниста похитили более 120 литров дизельного топлива.

Ночью они проникли на территорию депо Новомосковск-1 и из топливных баков рельсового автобуса слили в привезенные с собой канистры горючее. После чего скрылись с места преступления.

Сотрудники транспортной полиции установили и задержали подозреваемых. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24