2019-08-06T12:21:07+03:00
Происшествия

В Тульской области мужчина осужден за хранение контрафактного алкоголя

Всю скупленную продукцию он планировал перепродать
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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В г. Щекине Тульской области 52-летний мужчина закупал контрафактный алкоголь для перепродажи. Купив некачественного спиртного на 229 263 рубля, он хранил его в трех своих горожах. В ходе проведения сотрудниками полиции мероприятий по выяснению всех подробностей, немаркированный алкоголь у злоумышленника был изъят.

Мужчине назначена мера пресечения в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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