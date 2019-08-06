В Туле на День города выступит Александр Иванов и группа «Рондо»
В Туле на День города выступит Александр Иванов и группа «Рондо». Концерт состоится 7 сентября на площади Ленина в 20:00, по данным официального сайта певца.
Рок-исполнитель знаком публике по таким песням, как: "Я буду помнить", "Мечты", "Бледный бармен", "Московская осень", "Боже, какой пустяк", и множеству других.
Отметим, что на оказание услуг по организации и проведению праздничных мероприятий, посвященных Дню города Тулы - 2019 планируют потратить 16 600 000 рублей. Именно такая сумма фигурирует на сайте госзакупок.
Напомним, ранее глава города Юрий Цкипури подписал Постановление об установлении даты празднования Дня города Тулы в 2019 году – 7 сентября.
Свои предложения по празднованию Дня города туляки могут отправлять до 23 августа.
ИСТОЧНИК KP.RU