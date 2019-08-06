СЕГОДНЯ 11:49 2019-08-06T12:12:08+03:00

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В Туле на День города выступит Александр Иванов и группа «Рондо». Концерт состоится 7 сентября на площади Ленина в 20:00, по данным официального сайта певца.

Рок-исполнитель знаком публике по таким песням, как: "Я буду помнить", "Мечты", "Бледный бармен", "Московская осень", "Боже, какой пустяк", и множеству других.

Отметим, что на оказание услуг по организации и проведению праздничных мероприятий, посвященных Дню города Тулы - 2019 планируют потратить 16 600 000 рублей. Именно такая сумма фигурирует на сайте госзакупок.

Напомним, ранее глава города Юрий Цкипури подписал Постановление об установлении даты празднования Дня города Тулы в 2019 году – 7 сентября.

Свои предложения по празднованию Дня города туляки могут отправлять до 23 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU