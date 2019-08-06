В Тульской области задержали пьяного водителя за рулем «Рено»
Днем 5 августа в Ясногорске задержали пьяного водителя за рулем автомобиля «Рено Логан». Мужчина совершал опасные маневры на центральных улицах районного центра и создавал угрозу безопасности дорожного движения.
На улице Щербина экипаж ДПС остановил автомобиль. За рулем находился 54-летний мужчина. При проверке установлено, что он пребывал в состоянии опьянения (1,55 мг/л).
На водителя составлен административный материал по статье «управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния».
Кроме того, в ходе проверки и оформления материала сотрудники ГИБДД получили основания полагать, что мужчина может быть причастен к ряду уголовно-наказуемых деяний. В полиции выясняют все детали возможной незаконной деятельности мужчины.
ИСТОЧНИК KP.RU