В Тульской области задержали пьяного водителя за рулем «Рено»

СЕГОДНЯ 11:39 2019-08-06T11:39:55+03:00

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Днем 5 августа в Ясногорске задержали пьяного водителя за рулем автомобиля «Рено Логан». Мужчина совершал опасные маневры на центральных улицах районного центра и создавал угрозу безопасности дорожного движения.

На улице Щербина экипаж ДПС остановил автомобиль. За рулем находился 54-летний мужчина. При проверке установлено, что он пребывал в состоянии опьянения (1,55 мг/л).

На водителя составлен административный материал по статье «управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния».

Кроме того, в ходе проверки и оформления материала сотрудники ГИБДД получили основания полагать, что мужчина может быть причастен к ряду уголовно-наказуемых деяний. В полиции выясняют все детали возможной незаконной деятельности мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU