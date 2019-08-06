2019-08-06T11:06:09+03:00
Общество

В Туле за июль-2019 появился на свет 501 ребенок

Названы самые популярные «имена месяца» для новорожденных
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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За июль 2019 года в Туле родился 501 ребенок. При этом девочек родилось на 25 малышей меньше. По данным пресс-службы городской администрации, за месяц в Тульской области появилось на свет 263 мальчика и 238 девочек.

А вот самыми популярными мальчишескими именами за июль стали Александр, Иван, Артем и Михаил, среди девчоночьих имен особой популярностью пользовались Мария, Анна, Вероника и Виктория.

Также за прошлый месяц в оружейной столице было заключено 473 брака.

ИСТОЧНИК KP.RU

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