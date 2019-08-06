2019-08-06T12:59:50+03:00
Происшествия

ДТП в Тульской области: легковушка столкнулась с фурой

Водитель погиб в горящем автомобиле
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Вчера, 5 августа, в Тульской области на 281 километре автодороги М-2 произошло ДТП с участием иномарки Renault Duster и фуры DAF. За рулем «Дастера» находилась 27-летняя девушка, которая не справилась с управлением, в результате чего она выехала на встречку и влетела в грузовик. Из-за сильного столкновения легковой автомобиль загорелся, девушка погибла на водительском месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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