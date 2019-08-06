СЕГОДНЯ 10:36 2019-08-06T10:36:33+03:00

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Сотрудниками Госавтоинспеции в Тульской области продолжается профилактическое мероприятие «Грузовик». В ходе его проведения с 1 по 4 августа на водителей грузовых автомобилей за разные нарушения в сфере безопасности дорожного движения был составлен уже 241 административный протокол.

Примером такого нарушения стал грузовик «Камаз», следующий по трассе М-2 «Крым». Большегруз был остановлен сотрудниками ДПС. Водитель нарушил ряд правил, касающихся дорожного движения, нарушений правил установки на автомобиле государственных регистрационных знаков. Кроме того, как выяснилось позже, мужчина за рулем большегруза был лишен водительского удостоверения.

ИСТОЧНИК KP.RU