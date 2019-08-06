В Тульской области 40-летний мужчина угнал мопед
В полиции выясняют все детали случившегося
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В поселке Бородинский Киреевского района ранним утром 40-летний мужчина украл мопед. По предварительным данным, злоумышленник воспользовался тем, что транспортное средство оставлено без присмотра.
Полицейские, работая на месте происшествия, установили личность и местонахождение вероятного похитителя. Версия о причастности к краже безработного ранее судимого подозреваемого получила предварительное подтверждение.
В полиции выясняют все детали случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU