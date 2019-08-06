Тулячка оплачивала свои покупки найденной банковской картой

СЕГОДНЯ 10:08 2019-08-06T10:08:04+03:00

Ее ждет наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей

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25-летняя тулячка нашла на улице чужую банковскую карту и решила с оплатить ей свои покупки. С помощью безконтактной оплаты девушка расплачивалась найденной картой в магазинах. Таким образом, материальный ущебр, причиненный владельцу банковской карты составил 7904 рубля.

В данный момент суд признал 25-летнюю тулячку виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей «Кража с банковского счета». Осужденной назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU