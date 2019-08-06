В Тульской области «УАЗ» вылетел на встречку и столкнулся с «Chevrolet»
Помощь медиков потребовалась женщине
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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5 августа в 8.30 на 145 км дороги «Калуга – Тула – Михайлов – Рязань» Веневского района произошло ДТП.
30-летний мужчина на автомобиле «УАЗ 31512» столкнулся с автомобилем «Chevrolet Rezzo», под управлением 39-летней женщины.
По предварительной информации, водитель выехал на полосу предназначенную для встречного движения.
В результате ДТП получила различные телесные повреждения автоледи. После оказания помощи медики отпустили ее.
ИСТОЧНИК KP.RU