В Тульской области территорию алексинского краеведческого музея планируют благоустроить
На работы будет отведено более одного миллиона рублей
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В соответствии с программой «Народный бюджет» территорию краеведческого музея в г. Алексин планируют благоустроить. На сайте госзакупок уже находится извещение о проведении аукциона на право заключить контракт для проведения реставрационных работ. Сейчас весь объем предстоящих работ оценивается в 1 миллион 99 тысяч 467 рублей 23 копейки.
ИСТОЧНИК KP.RU