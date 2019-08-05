В Тульской области территорию алексинского краеведческого музея планируют благоустроить

СЕГОДНЯ 17:47 2019-08-05T17:47:20+03:00

На работы будет отведено более одного миллиона рублей

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В соответствии с программой «Народный бюджет» территорию краеведческого музея в г. Алексин планируют благоустроить. На сайте госзакупок уже находится извещение о проведении аукциона на право заключить контракт для проведения реставрационных работ. Сейчас весь объем предстоящих работ оценивается в 1 миллион 99 тысяч 467 рублей 23 копейки.

ИСТОЧНИК KP.RU