Какие тульские управляющие компании лидеры по нарушениям Правил благоустройства?

СЕГОДНЯ 17:35 2019-08-05T17:35:08+03:00

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На прошлой неделе была проведена проверка работ коммунальщиков по уборке мусора на придомовых территориях, асфальтированию и удалению граффити. За ненадлежащее содержание территорий многоквартирных домов три протокола составлены в адрес управляющих компаний «ТРИС» и «Тулжилхоз». По трем адресам были зафиксированы случаи нарушения уборки мусора около контейнерных площадок в п. Косая Гора. Также на УК «Тулжилхоз» наложены штрафы от 100 до 300 тысяч рублей.

Всего за период с 29 июля по 2 августа было обследовано 421 территория и выявлено 31 нарушение, касающееся Правил благоустройства города.

ИСТОЧНИК KP.RU