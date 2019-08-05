2019-08-05T17:14:42+03:00
Общество

Разыскиваются потомки туляков-красноармейцев, погибших в Финляндии в Великую Отечественную войну

Все сохранившиеся документы можно предоставить в государственный архив Тульской области
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Среди жителей Тулы ведется поиск потомков красноармейцев-туляков, погибших на территории Финляндии в Великую Отечественную войну. Всю сохранившуюся историю о военных событиях, письма, а также семейные фотографии и другие документы можно предоставить в Государственный архив Тульской области по адресу: проспект Ленина, д. 44а.

ИСТОЧНИК KP.RU

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