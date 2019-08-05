Туляки завоевывают медали на Чемпионате России по велоспорту на треке

СЕГОДНЯ 17:05 2019-08-05T17:06:17+03:00

У спортсменов уже одна золотая, две серебряных и три бронзовых медалей

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4 августа в Санкт-Петербурге стартовал Чемпионат по велоспорту на треке. В первый же день соревнований тульские спортсмены завоевали 1 золотую, 2 серебряных и 3 бронзовых медали. В женском командном спринте у тулячек одна серебряная и одна бронзовая медали.

В мужском командном спринте у туляков бронзовая медаль.

За победу в мэдисоне у туляков одна золотая медаль, одна серебряная и бронзовая медали.

Соревнования еще продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU