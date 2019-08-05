Почти 40 нетрезвых водителей поймали на тульских дорогах за выходные дни

СЕГОДНЯ 16:35 2019-08-05T16:35:12+03:00

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38 нетрезвых водителей обнаружили сотрудники ГИБДД за выходные дни. Из них 2 водителя ранее уже привлекались к административной ответственности за "пьяное вождение". Повторное нарушение предполагает уголовную ответственность.

По всем указанным фактам составлены административные материалы. После их рассмотрения суды вынесут решения о мере наказания каждого из водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU