Почти 40 нетрезвых водителей поймали на тульских дорогах за выходные дни
В Госавтоинспекции выявляют случаи "пьяного вождения"
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38 нетрезвых водителей обнаружили сотрудники ГИБДД за выходные дни. Из них 2 водителя ранее уже привлекались к административной ответственности за "пьяное вождение". Повторное нарушение предполагает уголовную ответственность.
По всем указанным фактам составлены административные материалы. После их рассмотрения суды вынесут решения о мере наказания каждого из водителей.
ИСТОЧНИК KP.RU