В Тульской области водитель иномарки на скорости съехал в кювет

СЕГОДНЯ 14:10 2019-08-05T14:10:51+03:00

Водитель не справился с управлением

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4 августа в 10.31 на 9 км дороги «Ясногорск – Денисово – Горшково» Ясногорского района произошло ДТП. 43-летний мужчина на автомобиле «Mitsubishi Grandis» на скорости съехал в придорожный кювет.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением. В результате ДТП пострадал пассажир машины, 24-летний молодой человек, получил телесные повреждения. После оказания помощи медики отпустили его.

ИСТОЧНИК KP.RU