В Тульской области водитель иномарки на скорости съехал в кювет
Водитель не справился с управлением
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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4 августа в 10.31 на 9 км дороги «Ясногорск – Денисово – Горшково» Ясногорского района произошло ДТП. 43-летний мужчина на автомобиле «Mitsubishi Grandis» на скорости съехал в придорожный кювет.
По предварительной информации, водитель не справился с управлением. В результате ДТП пострадал пассажир машины, 24-летний молодой человек, получил телесные повреждения. После оказания помощи медики отпустили его.
ИСТОЧНИК KP.RU