На Одоевском шоссе в Туле 54-летний мужчина угодил под колеса «ВАЗа»
Он переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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3 августа в 9.30 на Одоевском шоссе в Туле произошло ДТП. 38-летний мужчина на автомобиле «ВАЗ» наехал на пешехода, 54-летнего мужчину.
По предварительной информации, он переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП 54-летний мужчина получил различные телесные повреждения и был госпитализирован.
ИСТОЧНИК KP.RU