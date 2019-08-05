На Одоевском шоссе в Туле 54-летний мужчина угодил под колеса «ВАЗа»

СЕГОДНЯ 14:04 2019-08-05T14:05:45+03:00

Он переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу

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3 августа в 9.30 на Одоевском шоссе в Туле произошло ДТП. 38-летний мужчина на автомобиле «ВАЗ» наехал на пешехода, 54-летнего мужчину.

По предварительной информации, он переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП 54-летний мужчина получил различные телесные повреждения и был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU