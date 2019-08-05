Крупная авария произошла на Веневском шоссе Тульской области

СЕГОДНЯ 12:48 2019-08-05T14:01:01+03:00

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 2 августа, на 193 км трассы М4 «ДОН» Веневского района Тульской области произошла крупная авария с участием иномарки «Nissan X-trail», грузовика и пешехода. По предварительным данным «Nissan», за рулем которого находился мужчина 1960 года рождения, столкнулся со стоящим на обочине автомобилем «МАЗ» с полуприцепом, после чего произвел наезд на пешехода — водителя грузовика, а затем врезался в бетонное ограждение.

В результате ДТП пострадали четыре человека, включая ребенка, находящегося в детском удерживающем устройстве. Пассажиры «Nissan», женщины 1986 и 1958 года рождения и 7-летняя девочка, с различными травмами и телесными повреждениями были госпитализированы. Также пострадал пешеход — водитель «МАЗа», который в момент аварии находился не в кабине автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU