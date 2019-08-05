В Тульской области суд признал 22-летнего молодого человека виновным в совершении убийства

СЕГОДНЯ 12:18 2019-08-05T12:18:50+03:00

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Осужденный вместе со своим знакомым находились около одного из прудов Заокского района Тульской области. Между ними развязалась ссора, в ходе которой потерпевший стал высказывать осужденному претензии по поводу его исполнения своей работы. В ответ на это молодой человек, взяв в руки часть металлической трубы, несколько раз ударил по голове своего «обидчика», после чего сбросил его тело в пруд и скрылся с места преступления.

По итогам судебного заседания, молодому человеку было назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU