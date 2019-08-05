В Тульской области задержан дачный грабитель
Злоумышленник был задержан в Заокском районе сотрудниками полиции
Фото: Архив "КП"
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Когда злоумышленник через окно пытался совершить очередную кражу, его обнаружил один из дачников и вызвал полицию. После приезда сотрудников МВД грабитель был доставлен в дежурную часть.
По предварительным данным, подозреваемым оказался 46-летний безработный, ранее судимый мужчина. По полученной информации, злоумышленник помимо покушения на кражу похитил имущество из еще одной соседней дачи. Мужчина признался в содеянном.
В данный момент сотрудниками полиции выясняются все детали случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU