Из ревности: стал известен мотив туляка, который расстрелял чужую машину
В результате случившегося никто не пострадал
Фото: Николай Каратеев
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Ночью 4 августа на пересечении ул. Халтурина и ул. Демонстрации водитель автомобиля Mercedes Viano расстрелял машину ВАЗ 2115. По предварительным данным, стрелявший решился на это на почве ревности.
- В полиции проводится проверка обстоятельств случившегося. Все предположительные участники происшествия установлены, - сообщили "КП" в УМВД России по Тульской области. - По предварительным данным, подозреваемый повредил чужое имущество по мотивам ревности. В результате случившегося никто не пострадал. По итогам проводимой полицией проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU