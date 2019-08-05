2019-08-05T10:53:24+03:00
Происшествия

Из ревности: стал известен мотив туляка, который расстрелял чужую машину

В результате случившегося никто не пострадал
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Николай КаратеевФото: Николай Каратеев
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Ночью 4 августа на пересечении ул. Халтурина и ул. Демонстрации водитель автомобиля Mercedes Viano расстрелял машину ВАЗ 2115. По предварительным данным, стрелявший решился на это на почве ревности.

- В полиции проводится проверка обстоятельств случившегося. Все предположительные участники происшествия установлены, - сообщили "КП" в УМВД России по Тульской области. - По предварительным данным, подозреваемый повредил чужое имущество по мотивам ревности. В результате случившегося никто не пострадал. По итогам проводимой полицией проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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