2019-08-05T10:23:48+03:00
Происшествия

Туляк расстрелял ночью чужую машину

Стрелявший целился в стекла со стороны водителя и пассажира
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Николай КаратеевФото: Николай Каратеев
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4 августа в 00:20 на пересечении ул. Халтурина и ул. Демонстрации водитель автомобиля Mercedes Viano расстрелял машину ВАЗ 2115.

После этого скрылся с места преступления. Судя по опубликованным в соцсетях фотографиям, стрелявший целился в стекла со стороны водителя и пассажира.

В УМВД России по Тульской области уже отреагировали на случившееся.

- Все предположительные участники случившегося установлены. Полицией проводится процессуальная проверка, - сообщили "Комсомолке" в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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