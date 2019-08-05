Туляк расстрелял ночью чужую машину
Стрелявший целился в стекла со стороны водителя и пассажира
Фото: Николай Каратеев
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4 августа в 00:20 на пересечении ул. Халтурина и ул. Демонстрации водитель автомобиля Mercedes Viano расстрелял машину ВАЗ 2115.
После этого скрылся с места преступления. Судя по опубликованным в соцсетях фотографиям, стрелявший целился в стекла со стороны водителя и пассажира.
В УМВД России по Тульской области уже отреагировали на случившееся.
- Все предположительные участники случившегося установлены. Полицией проводится процессуальная проверка, - сообщили "Комсомолке" в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU