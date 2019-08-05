В Туле по ряду адресов планируется отключение электричества

СЕГОДНЯ 09:43 2019-08-05T09:44:55+03:00

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Сегодня, 5 августа, в Туле по ряду адресов не будет электричества. Плановые работы ожидаются с 9:00 до 17:00 на улицах Пороховая, 153-197 (нечётн.); Дегтярёва, 171-181 (нечётн.), 138-144 (чётн.); Заварная, 118-156 (чётн.), 156-а, 103-а, 132-д, 103-113 (нечётн.); М. Горького, 37, 147-171 (нечётн.); Пузакова, 54-б, 58, 60, 62, 64, 68, 51, Гастелло, 52-64 (чётн.); Нестерова, 78-90 (чётн.), 79-93 (нечётн.); Краснодонцев, 60-86 (чётн.), 75-87 (нечётн.), 63; Кутузова, 68, 70, 72; Белинского, 59-85 (нечётн.), 85-а, 54-82 (чётн.); Карпинского, 58-72 (чётн.), 63-75 (нечётн.); Матросова, 10-36 (чётн.), 9-а-15 (нечётн.), 19, 21, 23; пр-зд Вильямса, 49; Кутузова, 66, 82-б, 72.

Перенос проводов на новые опоры состоится с 9:00 до 13:00 на ул. Оборонная, 2-22 (чётн.); ул. Войкова, 1-9 (нечётн.), 4, 6. С 13:00 до 16:00 на ул. Колетвинова, 1-а, 3, 5, 7.

Работы по перетяжке проводов и установке опор планируются в поселке Михалково: ул. Косогорская, 1-51-а (нечётн.), 2-а, 2-б, 2-18 (чётн.) и п. Станционный, 32-48. Отключение электроэнергии — с 9:00 до 17:00.

С 10:00 до 12:00 электричества не будет на ул. Октябрьской , д. №№ 41, 43, 45, 47.

ИСТОЧНИК KP.RU