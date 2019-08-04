СЕГОДНЯ 16:45 2019-08-04T15:48:32+03:00

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В Тульской области на 3,2% снизилось число зарегистрированных преступлений. Такие данные приводит прокуратура региона. Общая раскрываемость в первом полугодии превысила 63%.

За первое полугодие 2019 года надзор за исполнением федерального законодательства выявил 35 870 нарушений, внесено свыше 6 тысяч представлений.

К административной ответственности привлекли 1 555 человек, по материалам надзорных проверок возбуждено 108 уголовных дел.

ИСТОЧНИК KP.RU