СЕГОДНЯ 15:44 2019-08-04T15:44:19+03:00

Это второй бюст легендарного военачальника в областном центре

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В Туле появился новый памятник Василию Маргелову. Он размещается в тульской войсковой части 55599. Это второй бюст легендарного военачальника в областном центре. Первый установлен на ул. Генерала Маргелова.

Отметим, что с именем легендарного военачальника Маргелова связаны авторитет и популярность наших десантных войск не только в России, но и за рубежом.

ИСТОЧНИК KP.RU