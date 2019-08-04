В Туле появился новый памятник Василию Маргелову
Это второй бюст легендарного военачальника в областном центре
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В Туле появился новый памятник Василию Маргелову. Он размещается в тульской войсковой части 55599. Это второй бюст легендарного военачальника в областном центре. Первый установлен на ул. Генерала Маргелова.
Отметим, что с именем легендарного военачальника Маргелова связаны авторитет и популярность наших десантных войск не только в России, но и за рубежом.
ИСТОЧНИК KP.RU