6 августа в двух населенных пунктах Тульской области пройдет прием стоматологов

СЕГОДНЯ 15:31 2019-08-04T15:33:10+03:00

Прием будет проводиться с целью выявления стоматологических заболеваний

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6 августа с 10-00 до 14-00 врачи Тульской областной стоматологической поликлиники проведут выездной прием д. Круглое Ефремовского района.

В этот же день с 11-00 до 15-00 врачи примут в поселке Куркино.

Прием будет проводиться с целью выявления стоматологических заболеваний, в том числе онкопатологии полости рта на ранних стадиях с использованием метода аутофлуоресцентной стоматоскопии.

Пациентам необходимо при себе иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.

ИСТОЧНИК KP.RU