6 августа в двух населенных пунктах Тульской области пройдет прием стоматологов
Прием будет проводиться с целью выявления стоматологических заболеваний
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6 августа с 10-00 до 14-00 врачи Тульской областной стоматологической поликлиники проведут выездной прием д. Круглое Ефремовского района.
В этот же день с 11-00 до 15-00 врачи примут в поселке Куркино.
Прием будет проводиться с целью выявления стоматологических заболеваний, в том числе онкопатологии полости рта на ранних стадиях с использованием метода аутофлуоресцентной стоматоскопии.
Пациентам необходимо при себе иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.
ИСТОЧНИК KP.RU