СЕГОДНЯ 13:48 2019-08-04T17:22:15+03:00

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В Туле задержали подростка за кражу продуктов из супермаркета на ул. Гоголевской.

В полицию с заявлением обратился директор магазина. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа полиции. При просмотре записи с камер видеонаблюдения полицейские установили личность преступника.

15-летнего жителя поселка Озерный доставили в дежурную часть отдела полиции для дальнейшего разбирательства.

Подросток признался в содеянном. Похищенные продукты питания обнаружены и изъяты. В полиции по данному факту проводится процессуальная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU