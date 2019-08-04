В Туле задержали подростка за кражу продуктов из супермаркета
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела
Фото: Алексей ФОКИН
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В Туле задержали подростка за кражу продуктов из супермаркета на ул. Гоголевской.
В полицию с заявлением обратился директор магазина. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа полиции. При просмотре записи с камер видеонаблюдения полицейские установили личность преступника.
15-летнего жителя поселка Озерный доставили в дежурную часть отдела полиции для дальнейшего разбирательства.
Подросток признался в содеянном. Похищенные продукты питания обнаружены и изъяты. В полиции по данному факту проводится процессуальная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU