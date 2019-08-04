В Тульской области состоялось сказочное шествие "В гостях у Нептуна"

СЕГОДНЯ 13:19 2019-08-04T13:19:04+03:00

Алексинцы продефилировали по центральной площади в нарядных костюмах на морскую тематику

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В Алексине состоялось сказочное шествие "В гостях у Нептуна". Мероприятие стало частью программы, подготовленной в рамках Дня города.

На центральной площади ДК им. Бондаря перед жителями развернулось целое сказочное представление. Злая колдунья, захватившая власть в морском царстве, заколдовала весь морской мир. Добрая фея, взмахнув волшебной палочкой, помогла морскому царю Нептуну развеять чары и освободить водных обитателей.

В одно мгновение площадь заполнилась удивительными морскими жителями. Алексинцы продефилировали в нарядных костюмах на морскую тематику.

ИСТОЧНИК KP.RU